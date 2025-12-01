Pier Silvio Berlusconi la notizia appena arrivata | È lui pazzesco!

Pier Silvio Berlusconi conferma ancora una volta la sua posizione di manager italiano con la reputazione online più solida, secondo l’Osservatorio Top Manager Reputation. Il manager guida il settore Media da due anni e resta stabilmente nella top ten generale da 28 mesi, un traguardo che evidenzia la continuità del suo percorso e la fiducia che il pubblico e gli stakeholder ripongono nel suo operato. Leggi anche: Così Pier Silvio Berlusconi dichiara guerra a Netflix: sfida estrema Il riconoscimento riflette il percorso di crescita di MFE – MediaForEurope, il gruppo di cui Pier Silvio Berlusconi è amministratore delegato, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza in Europa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pier Silvio Berlusconi, la notizia appena arrivata: “È lui, pazzesco!”

