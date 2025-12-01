Pier Silvio Berlusconi è il manager più rinomato d'Italia | dopo il successo della Ruota della Fortuna vuole la politica

Pier Silvio Berlusconi guida la classifica Top Manager Reputation mentre a Roma allestisce una base operativa davanti alla sede Pd. Il patron di Mediaset è sempre al centro di speculazioni sul suo ingresso in politica sulle orme del padre Silvio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ebbene si, questo è il nuovo colpo di Pier Silvio Berlusconi - facebook.com Vai su Facebook

Portate i sali a Pier Silvio. AIUTOOOOOOOOOOOO P.S.: se non avesse visto, staccategli la tv, altrimenti si mette in clausura per purificare la sua anima. #GrandeFratello #GranHermano Vai su X

Pier Silvio Berlusconi è il manager più reputato d’Italia: dopo il successo della Ruota della Fortuna “vuole la politica” - Pier Silvio Berlusconi guida la classifica Top Manager Reputation mentre a Roma allestisce una base operativa davanti alla sede Pd ... Scrive fanpage.it

Pier Silvio Berlusconi e l’annuncio su Silvia Toffanin (che divide il pubblico) - Pier Silvio Berlusconi e l'inaspettata rivelazione su Silvia Toffanin. Riporta ilsussidiario.net

Quello di Pier Silvio Berlusconi è un avviso a Tajani: basta con la gestione romanocentrica di FI - Dentro Forza Italia è il giorno delle riflessioni da tenere private, delle dichiarazioni da non fare e dei posizionamenti sincopati, che richiedono di aspettare. Si legge su ilfoglio.it

Pier Silvio Berlusconi, la scelta su Silvia Toffanin (con l’aiuto di Maria De Filippi) - Durante la serata con la stampa avvenuta l’8 luglio, sono stati presentati i Palinsesti Mediaset: tante le novità, con la Rete che ha scelto di rafforzarsi già durante l’estate, sostituendo ... Segnala dilei.it

Pier Silvio Berlusconi in politica? Gli apprezzamenti al governo, i messaggi a Tajani e a FI e quei sondaggi di un anno fa - Perché anche se nessuno è in grado di prevedere se e quando Pier Silvio Berlusconi ... Si legge su ilmessaggero.it

Le conseguenze del colpetto di Pier Silvio a Tajani su Forza Italia - Lo sfogo di Berlusconi jr riguarda la gestione troppo romanocentrica di un partito in cui mancano idee e volti nuovi. Lo riporta lettera43.it