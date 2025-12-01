Pier Silvio Berlusconi al vertice della reputazione online | un successo che racconta la crescita europea di MFE

Per il ventottesimo mese consecutivo Pier Silvio Berlusconi figura nella top ten generale dell’Osservatorio Top Manager Reputation, confermandosi da due anni alla guida del settore Media e conquistando anche il primo posto assoluto nella classifica complessiva. Un risultato che lo consacra come il manager italiano con la migliore reputazione online e che assume un valore ancora più significativo se letto nel contesto del comparto in cui opera. Il riconoscimento si inserisce nel più ampio percorso di crescita di MFE–MediaForEurope, protagonista negli ultimi anni di una decisa espansione internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi al vertice della reputazione online: un successo che racconta la crescita europea di MFE

