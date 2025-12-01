Picco dell’influenza in anticipo? Un motivo in più per vaccinarsi E i dati della campagna sono in crescita

Il picco dell’influenza quest’anno potrebbe arrivare in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente, in linea con quanto già avvenuto in Oriente, in special modo in Giappone. Se di solito l’apice dei contagi si registra a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo, gli ultimi segnali epidemiologici raccolti dagli esperti fanno pensare che il culmine possa essere raggiunto proprio nella settimana delle feste natalizie. “Un motivo buono in più per vaccinarsi”, spiega a ilfattoquotidiano.it Enrico Di Rosa, Presidente della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Picco dell’influenza in anticipo? “Un motivo in più per vaccinarsi”. E i dati della campagna sono in crescita

