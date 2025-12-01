Piazzale stazione e corsie per bus e taxi | attive telecamere per controllare gli accessi

LECCE - Dopo l’ultimazione dei lavori di riqualificazione e l’avvio della fase sperimentale della chiusura al traffico “privato” e all’istituzione delle corsie riservate ai bus e ai taxi, nel tratto compreso tra via Don Bosco e via Di Ussano, arriva il controllo degli accessi e al transito nel. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

