Philip Morris Italia Andrea Guglielmo nuovo direttore delle Relazioni esterne
Philip Morris Italia ha annunciato che, a partire dal 2 dicembre 2025, Andrea Guglielmo sarà il nuovo direttore delle Relazioni esterne dell’affiliata italiana. Nel suo nuovo ruolo, sarà a capo della struttura dedicata alle relazioni istituzionali, agli affari regolatori e fiscali, all’area medico-scientifica, alla comunicazione e al contrasto al commercio illecito. In azienda dal 2014, si è occupato anche di Affari regolatori e istituzionali. Responsabile delle relazioni istituzionali di Philip Morris Italia da gennaio 2025, Guglielmo è entrato in azienda nel 2014, e ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità all’interno dell’area delle Relazioni esterne, tra i quali quello di senior manager per gli Affari regolatori e istituzionali di Philip Morris Italia a Roma, partecipando anche a importanti gruppi di lavoro in ambito europeo e internazionale, e quello di responsabile delle Relazioni istituzionali di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, il principale polo produttivo dell’azienda a livello globale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
