Peste suina africana la Spagna torna a fare i conti con la malattia dopo trent’anni senza casi

Un focolaio in Catalogna ha portato alla sospensione delle esportazioni in vari paesi e rischia di colpire pesantemente il settore suinicolo. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Peste suina africana, la Spagna torna a fare i conti con la malattia dopo trent’anni senza casi

Sei cinghiali morti a Collserola confermano la presenza di peste suina africana. La Generalitat chiude il parco e 76 comuni, blocca le esportazioni di carne suina e attiva il piano d’emergenza per contenere il contagio ? https://l.euronews.com/f4ev - facebook.com Vai su Facebook

Peste suina africana, la Spagna torna a fare i conti con la malattia dopo trent’anni senza casi - Un focolaio in Catalogna ha portato alla sospensione delle esportazioni in vari paesi e rischia di colpire pesantemente il settore suinicolo ... Segnala wired.it

Messico, stop all'import di carne di maiale dalla Spagna - Il ministero dell'Agricoltura messicano ha annunciato la sospensione delle importazioni di carne di maiale dalla Spagna a causa dell'epidemia di peste suina africana rilevata nel comune di Cerdanyola ... Da ansa.it

Catalogna: peste suina africana, altri otto cinghiali morti a Collserola - Altri otto cinghiali sospettati di essere morti a causa della peste suina africana sono stati scoperti nel parco di Collserola, in ... Secondo agenzianova.com

Peste suina africana in Catalogna: sei cinghiali morti a Collserola, scattano restrizioni e divieti - La Generalitat chiude il parco e 76 comuni, blocca le esportazioni di carne suina e attiva il piano d’emergenza per con ... Riporta msn.com

Come avevamo indicato due settimane fa, i maiali abbattuti negli allevamenti dall'inizio dell'epidemia di pesta suina africana (PSA) dal mese di gennaio 2022 sono 117. Si legge su ilfattoalimentare.it

Peste suina africana: sette. Comuni a rischio - Come prevenire e difendersi dal contagio del virus della peste suina africana, ormai alle porte, ma fortunatamente non trasmissibile all’uomo, ma soltanto tra maiali e cinghiali. Si legge su lanazione.it