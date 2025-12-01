Perugia-Ternana inizia la settimana del derby | incognita mezzi di trasporto e tifosi rossoverdi in fermento

Inizia ufficialmente la settimana che porterà al derby Perugia-Ternana. I rossoverdi infatti si ritroveranno domani pomeriggio, martedì 2, per cominciare a preparare la sfida in programma domenica 7 dicembre (ore 14.30). Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e dunque ambiscono all’intera. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

#sport #umbria #calcio #legapro Gubbio - Livorno 0-0 Juventus NG - Perugia 1-0 Ternana - Guidonia 1-2 #volley #maschile A1 Perugia - Cisterna 3-0 #femminile A1 Perugia - Conegliano 0-3 #maschile A3 Savigliano - Altotevere 0-3 Vai su X

U14M: MATCHDAY Impegno casalingo per l'under 14 del Rugby Perugia Junior a Pian di Massiano. Dalle ore 14:30 i giovani grifoni incontreranno in un triangolare Foligno e Ternana in un incrocio di partite tra club umbri. Vi aspettiamo al campo di rugby per - facebook.com Vai su Facebook

Lube, Perugia all’orizzonte. Inizia la settimana più dura - Inizia la settimana che aprirà il mese di aprile e inaugura, per la Lube, la serie di semifinale playoff Scudetto contro i campioni d’Italia di Perugia. Scrive ilrestodelcarlino.it

Il calendario di Perugia, Ternana e Gubbio: partenza con Guidonia, Livorno e Rimini - Prima o poi bisogna affrontarle tutte, dunque venga quel che viene. Segnala ilmessaggero.it

Il Perugia pareggia contro il Guidonia, a Livorno la Ternana perde uno a zero - Un pareggio e una sconfitta hanno segnato l'esordio in campionato di Perugia e Ternana, in campo negli anticipi della prima giornata. Segnala rainews.it

Ternana Perugia finisce 0-0: è senza reti la sfida del Liberati - Terni, 23 marzo 2025 – Finisce zero a zero il derby dell’Umbria, ma il sapore è quello della sconfitta per la Ternana e della vittoria per il Perugia. Segnala lanazione.it

Umbre in campo - La Ternana cerca conferme sul campo del Ravenna, il Perugia al Curi contro la Pianese, Gubbio in trasferta a Pesaro Archiviato il turno infrasettimanale, è subito il momento di tornare in campo per la ... Scrive rainews.it

Ternana, il derby col Perugia costa carissimo: frattura al malleolo per Loiacono - Il derby contro il Perugia si è rivelato amaro per la Ternana, che oltre a perdere terreno nella corsa alla promozione diretta, dovrà fare a meno di Giuseppe Loiacono per il resto della stagione. Segnala tuttomercatoweb.com