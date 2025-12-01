Perugia svincolo di Ponte San Giovanni | approvato il raddoppio delle rampe
Ventotto sì, un astenuto: si va. Il consiglio comunale di Perugia approva la delibera relativa al progetto definitivo per il potenziamento dello svincolo di Ponte San Giovanni. Ora, visto che l'operazione richiede una modifica al piano regolatore, il 3 dicembre ci sarà una conferenza di servizi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
