Perseguitava donna bergamasca via social ammonimento e domiciliari non gli bastano | messinese finisce in carcere

Messinatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 56enne di Messina è finito agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti di una 55enne residente in provincia di Bergamo, con la quale non aveva mai avuto contatti diretti di persona ma che avrebbe tempestato per mesi di chiamate, messaggi e video tramite social network. La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Perseguitava una donna, ammonito un uomo a Potenza - Un uomo residente a Potenza è stato ammonito dal questore per atti persecutori nei confronti di una donna. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Perseguitava Donna Bergamasca Via