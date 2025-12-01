Perseguitava donna bergamasca via social ammonimento e domiciliari non gli bastano | messinese finisce in carcere
Un 56enne di Messina è finito agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti di una 55enne residente in provincia di Bergamo, con la quale non aveva mai avuto contatti diretti di persona ma che avrebbe tempestato per mesi di chiamate, messaggi e video tramite social network. La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
