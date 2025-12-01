Perin Juve il portiere sarà ancora titolare? La scelta di Spalletti in vista dell’esordio di domani in Coppa Italia | cosa ha scelto il tecnico

Perin Juve, il portiere di Latina difenderà i pali contro l’Udinese: Di Gregorio smaltisce la gastroenterite e riposa in vista del big match di Napoli. La Juventus si prepara all’esordio stagionale in Coppa Italia contro l’ Udinese con una certezza tra i pali, dettata sia dalle logiche del turnover che da necessità mediche recenti. Luciano Spalletti ha deciso di affidare la porta a Mattia Perin per la sfida di domani sera all’ Allianz Stadium. L’estremo difensore, che ha già risposto presente con una prestazione di carattere nella vittoria di Champions League contro il Bodo Glimt e in campionato col Cagliari, avrà un’altra occasione per mettersi in mostra e guidare la difesa bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Juve, il portiere sarà ancora titolare? La scelta di Spalletti in vista dell’esordio di domani in Coppa Italia: cosa ha scelto il tecnico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juve Cagliari, Perin suona la carica Il commento dopo la vittoria - facebook.com Vai su Facebook

JUVE-CAGLIARI, I BIANCONERI TRIONFANO ALL'ALLIANZ? La Juventus trionfa 2-1 contro il Cagliari. Gli ospiti trovano il vantaggio al 26’: Palestra pressa Kostic e serve un assist perfetto per Esposito, che insacca alle spalle di Perin. Vai su X

DAZN - Juventus, Perin: "Rimonta dal significato importante, ma non possiamo prendere prima lo schiaffo e poi riprenderci" - Mattia Perin, portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari: "La rimonta ha un significato importante. Segnala napolimagazine.com

Perin, rieccoti: il segreto per la Juve e cosa è cambiato da Motta a Tudor - Perin è fuori dal maggio scorso, il 26 è stato costretto a un intervento chirurgico di “artrodesi della articolazione interfalangea prossimale del quinto dito della mano destra, resasi necessaria in ... Secondo tuttosport.com

Pagina 1 | Perin, rieccoti: il segreto per la Juve e cosa è cambiato da Motta a Tudor - Il pomeriggio lo avrà passato facendo zapping tra i tanti eventi sportivi che ieri hanno affollato il palinsesto. tuttosport.com scrive