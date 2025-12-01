Perde il controllo dell' auto finisce contro la recinzione di una casa e resta intrappolato tra le lamiere | conducente elitrasportato in ospedale
MONTEBELLUNA (TREVISO) - Incidente nella serata di domenica 30 novembre in via Emilio Bongiovanni nel Comune di Montebelluna: un'auto è fuoriuscita autonomamente dalla strada,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Approfondisci con queste news
Perde il controllo dell”auto sull’A2, San Cipriano Picentino piange Giovanni Spera - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Braccianese, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto 23enne ift.tt/2oQFrH3 Vai su X
Perde il controllo dell'auto, finisce contro la recinzione di una casa e resta intrappolato tra le lamiere: conducente elitrasportato in ospedale - Incidente nella serata di domenica 30 novembre in via Emilio Bongiovanni nel Comune di Montebelluna: un'auto è fuoriuscita autonomamente dalla ... msn.com scrive
Incidente sull'A2, perde il controllo dell'auto e finisce contro la carreggiata: morto un 54enne - Ennesima tragedia sull’A2 del Mediterraneo, dove nel pomeriggio di oggi un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo il tratto autostradale tra Battipaglia ed Eboli ... Scrive ilmattino.it
Perde il controllo dell’auto, vola da un ponta e finisce in un canale: tre morti - Incidente in corso Calatafimi a Palermo Nuova tragedia sulle strade. Riporta msn.com