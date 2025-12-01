Percy Jackson e gli Dèi dell' Olimpo | dove eravamo rimasti e dove andremo nella stagione 2

L'arrivo imminente della stagione 2 è l'occasione perfetta per fare un ripasso, preparandoci per i nuovi episodi (con un podcast). Dal 10 dicembre su Disney+. Percy Jackson è diventato grande. Dopo il successo dei romanzi per ragazzi nati dall'intuizione di Rick Riordan, sono arrivati i film con Logan Lehrman e poi la serie realizzata per Disney+. Il successo dello show è stato immediato. La stagione 2 arriverà il 10 dicembre ma una terza è già in produzione, per accorciare le distanze sulla messa in onda ed evitare che i protagonisti crescano troppo. In attesa dei nuovi episodi, ci sembra il momento perfetto per fare il punto su dove avevamo lasciato Percy & compagni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Percy Jackson e gli Dèi dell'Olimpo: dove eravamo rimasti e dove andremo nella stagione 2

