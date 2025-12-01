Perché votiamo sì | primo evento pubblico del Comitato del Cis a Roma | i partecipanti

Primo evento pubblico del Comitato sì al referendum sulla giustizia. Si tratta di un’iniziativa che il primo comitato referendario per il Sì alla riforma nato a Roma, promosso dal Cis e da Domenico Gramazio. Tutto il centrodestra – e non solo- si è attivato con i comitati referendari, ma vale la penna segnalare la primogenitura del comitato costituito nella sede di via Etruria 79 con atto del notaio Claudio Togna il 17 ottobre 2025. Da allora il Comitato non si è fermato mai e ha dato vita a un serie di incontro volti a segnalare i motivi alla base della separazione delle carriere e al sorteggio per il Csm. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

