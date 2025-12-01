‹ › 1 5 IMG-20251120-WA0012. ‹ › 2 5 IMG-20251120-WA0018. ‹ › 3 5 IMG-20251120-WA0022. ‹ › 4 5 IMG-20251120-WA0010. ‹ › 5 5 IMG-20251120-WA0013. È notizia di qualche giorno fa la conclusione di una vicenda che riguarda il Comune di Reggio Emilia. In sintesi: il Comune diede l’assenso ad azzerare una vasta area verde che sopravviveva in ambito urbano per fare posto a un supermercato Coop. Fin qui niente di strano, direte voi, visto che dappertutto nella penisola si aprono nuovi centri commerciali e non già in aree dismesse, bensì consumando suolo fertile. Solo che qui vi sono due particolarità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché penso che Reggio Emilia tenga molto ai supermercati e meno al verde urbano