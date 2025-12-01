fine della disponibilità di “Friends” su Netflix UK e Irlanda. La popolare sitcom “Friends”, che ha accompagnato le serate di numerosi spettatori dal suo inizio nel 1994 fino al 2004, sta per lasciare la piattaforma di streaming Netflix nel Regno Unito e in Irlanda. L’evento ha suscitato un certo disappunto tra gli utenti, che hanno utilizzato il servizio per riaccendere il comfort di una delle serie più amate di sempre. la fine di un’epoca per gli appassionati di “friends”. In qualità di punto di riferimento per l’intrattenimento domestico per quasi otto anni, la serie, interpretata da David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc e Matthew Perry, ha raccontato le avventure di sei amici residente a New York. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Perché Netflix rimuove friends dallo streaming e cosa significa per i fan