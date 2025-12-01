Perché Netflix elimina friends e cosa significa per gli abbonati

fine della disponibilità di Friends su Netflix UK e Irlanda: cosa cambia per i fan. Con l’avvicinarsi di dicembre 2025, l’attesa è terminata: la celebre sitcom Friends lascerà esclusivamente le piattaforme di streaming in UK e Irlanda. La decisione ha suscitato grande disappunto tra gli appassionati, abituati a considerare la serie un punto di riferimento per il rilassamento e il comfort domestico. causa della rimozione e durata residua dello streaming. La serie, trasmessa originariamente tra il 1994 e il 2004, è stata tra i titoli più popolari su Netflix UK negli ultimi otto anni. Per motivi di diritti e distribuzione, la piattaforma ha deciso di rimuoverla, limitando l’accesso ai propri utenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

