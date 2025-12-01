Perché Moana Pozzi diede solo 6 a Nicola Pietrangeli | il curioso motivo svelato nel suo libro

Il tennista Nicola Pietrangeli, scomparso il 1 dicembre 2025, è sempre stato raccontato come un playboy, un’immagine che a suo dire fu enfatizzata dai media. Quel che è certo, èche Pietrangeli ha avuto flirt e relazioni più durature con donne bellissime. A confermare una fugace avventura con lui fu Moana Pozzi. L’attrice hard raccontò il loro incontro nel suo libro La filosofia di Moana, uscito nel 1991, e come voto gli mise un tiepido sei, per un motivo curioso: il suo pigiama. Moana raccontò che uscì a cena con Pietrangeli, lui venne a prenderla in Ferrari, e poi andarono a casa sua per proseguire la serata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Perché Moana Pozzi diede solo “6” a Nicola Pietrangeli: il curioso motivo svelato nel suo libro

