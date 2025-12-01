Perché Meloni ha bisogno di farci sapere che non berrà alcol fino a Natale

Perché per Giorgia Meloni è così importante farci sapere che non berrà alcol fino a Natale per fare un fioretto? Per la premier, e per la destra in generale, è fondamentale rimarcare l'appartenenza ai valori cristiani, soprattutto utilizzando i potenti simboli legati alle festività natalizie, con il presepe in testa. Prima di lei, anche Berlusconi aveva capito che in Italia esibire la propria fede è una strategia comunicativa vantaggiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it