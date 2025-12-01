Perché Leonardo Fornaroli non correrà in Formula 1 anche se ha vinto gli ultimi due mondiali in F3 e F2

Leonardo Fornaroli ha vinto da rookie F2 e l'anno prima la F3, ma nel 2026 non avrà un sedile in Formula 1: ecco perché il mercato bloccato e le scelte dei team gli sbarrano la strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leonardo Fornaroli campione a 19 anni: è il primo italiano a trionfare nella Formula 3 - Vent’anni ancora da compiere, Leonardo Fornaroli, pilota piacentino, è il primo italiano a trionfare in Formula 3. Scrive bologna.repubblica.it

F3: Leonardo Fornaroli nuovo campione del mondo - L'italiano Leonardo Fornaroli (Trident) è diventato campione del mondo di Formula 3, dopo aver concluso terzo al Gran Premio d'Italia a Monza. Riporta ansa.it

Formula 3, Leonardo Fornaroli confermato con il team Trident anche nel 2024 - "Sono entusiasta, questa squadra è una famiglia ed è uno dei migliori posti per un giovane ... Segnala sport.sky.it

Formula E, Leonardo Fornaroli correrà con Jaguar per i test di Berlino - A una settimana dai Rookie Test di Formula E, in programma il 14 luglio sul circuito cittadino dell'ex Aeroporto di Berlino- Come scrive sport.sky.it

F2, Fornaroli vince a Budapest ed è in testa al campionato - Nel weekend della F1 in cui è sfumata la vittoria Ferrari, l'Italia dei motori ha visto Leonardo Fornaroli conquistare la Feature Race di F2 a Budapest, al volante della monoposto del team Invicta ... Si legge su ansa.it

Leonardo Fornaroli, il ragazzo con il futuro nel motore - Papà la guardava in tv e lui gli diceva: “che noia queste macchinette che girano attorno, mi sembra uno sport inutile”. Scrive ilfoglio.it