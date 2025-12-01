Perché le foto di Sempio davanti casa Poggi il giorno dell'omicidio non dimostrano nulla secondo la difesa

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcune foto diffuse sui social si vede Andrea Sempio passare in macchina davanti alla villetta di Garlasco dove poche ore prima è avvenuto l'omicidio di Chiara Poggi. A Fanpage.it l'avvocato difensore Liborio Cataliotti spiega: "Queste foto sono la miglior prova della versione di Andrea Sempio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

