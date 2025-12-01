Perché in Italia le multe stradali non sono proporzionali al reddito?

Il sistema giuridico italiano segue il principio dell'uguaglianza nelle sanzioni, indipendentemente dalle condizioni economiche di chi le riceve. In altri Paesi europei invece le multe variano in base al reddito del trasgressore. I motivi per cui anche nel nostro Paese non si utilizza tale sistema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Perché in Italia le multe stradali non sono proporzionali al reddito?

Argomenti simili trattati di recente

L'Italia delle multe stradali, a Colle Santa Lucia il primato - Spetta a Colle Santa Lucia, piccolo comune diffuso sulle Dolomiti bellunesi, il poco invidiabile primato del maggior incasso pro- Lo riporta ansa.it

Multe stradali, è pioggia di milioni: i Comuni che hanno incassato di più - La classifica è stata stilata sulle base dei numeri del Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) con i dettagli che sono stati resi noti dal ministero dell'Interno. ilgiornale.it scrive

Autovelox, concluso il censimento: quelli non registrati non possono fare multe - Si è concluso il censimento degli autovelox, l’elenco completo è disponibile sul sito del MIt: quelli assenti non possono fare multe ... Scrive quifinanza.it