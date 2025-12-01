Perché i cinghiali stanno diventando blu in California? C’è lo zampino degli esseri umani ed è pericoloso

Una scoperta inquietante sta allarmando cacciatori e autorità ambientali in California: alcuni maiali selvatici abbattuti nella contea di Monterey presentano tessuti interni di un colore blu elettrico innaturale. Non si tratta di una leggera sfumatura, ma di un blu intenso, paragonabile al colore di un mirtillo o di un evidenziatore fluorescente. La visione di questi organi e tessuti adiposi colorati in modo così anomalo ha spinto le autorità locali a condurre un’indagine approfondita. Le analisi hanno rivelato che la causa di questa drammatica alterazione è l’avvelenamento da rodenticidi, specificamente da un composto chimico chiamato diphacinone. 🔗 Leggi su Cultweb.it

