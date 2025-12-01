Perché dobbiamo rompere le macchine

Repubblica.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel saggio “Antimacchine”, la storica dell’arte digitale Valentina Tanni ripercorre gli usi eretici, artistici e politici della tecnologia: “È l’unica forma di resistenza al tecnosoluzionismo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

