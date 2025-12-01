Che Neres avrebbe potuto fare la differenza si era capito già al 26’. Era già diversi minuti che il Napoli riusciva a passare in mezzo alla pressione della Roma senza nemmeno dare l’impressione di fare troppa difficoltà. La squadra di Gasperini, che non aveva «la solita energia» secondo il tecnico piemontese, continuava a scalare sugli avversari sempre con una frazione di secondo di ritardo e quelli continuavano a ruotare intorno al pallone senza perderne mai il controllo, come satelliti intorno al proprio pianeta. In questa stagione è stato raro vedere la Roma così in difficoltà a recuperare il pallone in alto, a imporre la propria volontà sull’avversario con il pressing, e superata la prima metà del primo tempo la situazione iniziava a diventare frustrante. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Perché Di Lorenzo è stato decisivo nella vittoria del Napoli