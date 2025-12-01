Per Nathan pizzoccheri fatti a mano e tanto calore nella casa nuova Leonora Carusi | Mi auguro che i bambini possano passare il Natale in famiglia

Palmoli, 1 dicembre 2025 - Un piatto di pizzoccheri fatti a mano e tanto calore è quello che ha trovato oggi Nathan Trevallion, quando all'ora di pranzo è rientrato nella nuova casa. Ad attenderlo il ristoratore Armando Carusi insieme con la figlia Leonora, la famiglia abruzzese di Ortona e che ha prestato la casa alla coppia anglo-australiana in difficoltà. Pizzoccheri fatti a mano. “Nathan li ha molto graditi”. "È stato un pranzo molto piacevole. Mio padre ha preparato i pizzoccheri fatti a mano e sono stati molti graditi", ha raccontato all'Ansa Leonora Carusi, che di mestiere fa la chef nutrizionista e vive a Crecchio dove ha aperto una fattoria didattica chiamata "Villaggio nel bosco". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

