Per lui Roberta Bruzzone fuori da Ore 14 spunta il vero motivo dietro l’addio

Dietro la decisione di Roberta Bruzzone di lasciare Ore 14 si nasconderebbe molto più di quanto emerso nelle prime ore, quando si era parlato genericamente di “scelte di carriera” e di una naturale divergenza professionale con la linea del programma. Nelle ultime settimane, la criminologa era apparsa insofferente verso una serie di dinamiche interne, culminate in quel confronto acceso con Milo Infante che aveva già fatto intuire come qualcosa si fosse incrinato. Ma, come spesso accade dietro le quinte televisive, il vero punto di frattura sarebbe emerso solo successivamente, trasformando un rapporto instabile in una separazione inevitabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

