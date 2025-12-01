Per la cena di gala con il presidente tedesco e sua moglie Letizia di Spagna ha scelto un look che parla di sobrietà e raffinatezza

, impreziosito da un gioiello iconico: una tiara firmata Cartier. Il pezzo, simbolo di maestria artigianale e di heritage senza tempo, è diventato il protagonista assoluto dell’outfit, armonizzandosi con un abito dalle linee essenziali e accessori minimalisti. La scelta della reale dimostra come un singolo elemento possa trasformare un’apparizione ufficiale in un vero e proprio statement di stile, unendo tradizione e modernità con naturalezza. L’evento ha sottolineato la capacità della regina di valorizzare gioielli storici in contesti istituzionali, confermando il ruolo di Cartier nel creare creazioni che dialogano con l’eleganza contemporanea. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Per la cena di gala con il presidente tedesco e sua moglie, Letizia di Spagna ha scelto un look che parla di sobrietà e raffinatezza

Scopri altri approfondimenti

Un francobollo e una cena di gala per in 25 anni della Fondazione Meyer - facebook.com Vai su Facebook

Musica maestro! Davide Oldani dirige la cena di gala per la prima alla Scala dlvr.it/TPS49q Vai su X

Letizia di Spagna incanta con la tiara Cartier - Per la cena di gala con il presidente tedesco e sua moglie, Letizia di Spagna ha scelto un look che parla di sobrietà e raffinatezza ... Si legge su amica.it

Letizia di Spagna, per la cena di gala indossa la tiara preferita della regina Sofia appartenuta alla sovrana di cui tutti parlano grazie a una serie tv - Per la cena di gala in onore del presidente tedesco e di sua moglie la regina ha tirato fuori dallo scrigno un pezzo firmato Cartier molto caro alla suocera e appartenuto alla regina Vittoria Eugenia ... vanityfair.it scrive

Letizia di Spagna e quella tiara rarissima tirata fuori dal cassetto per il presidente tedesco - Letizia di Spagna, per il banchetto di Stato con il presidente tedesco, ha rispolverato una tiara Cartier che non si vedeva da tempo ... Segnala msn.com