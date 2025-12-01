Per la cena di gala con il presidente tedesco e sua moglie Letizia di Spagna ha scelto un look che parla di sobrietà e raffinatezza

, impreziosito da un gioiello iconico: una tiara firmata Cartier. Il pezzo, simbolo di maestria artigianale e di heritage senza tempo, è diventato il protagonista assoluto dell’outfit, armonizzandosi con un abito dalle linee essenziali e accessori minimalisti. La scelta della reale dimostra come un singolo elemento possa trasformare un’apparizione ufficiale in un vero e proprio statement di stile, unendo tradizione e modernità con naturalezza. L’evento ha sottolineato la capacità della regina di valorizzare gioielli storici in contesti istituzionali, confermando il ruolo di Cartier nel creare creazioni che dialogano con l’eleganza contemporanea. 🔗 Leggi su Amica.it

Per la cena di gala con il presidente tedesco e sua moglie, Letizia di Spagna ha scelto un look che parla di sobrietà e raffinatezza

