Per ingannare l' IA basta una poesia Una ricerca italiana ha rivelato come fregare i modelli

Lo studio rivela una vulnerabilità trasversale: versi e metafore permettono di eludere i filtri dell’IA nel 62% dei casi. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Per ingannare l'IA basta una poesia. Una ricerca italiana ha rivelato come "fregare" i modelli

Per ingannare l'IA basta una poesia. Una ricerca italiana ha rivelato come “fregare” i modelli - Lo studio rivela una vulnerabilità trasversale: versi e metafore permettono di eludere i filtri dell’IA nel 62% dei casi ... Lo riporta dday.it

La poesia confonde la tecnologia, così gli scienziati hanno ingannato l'AI - Rime, allegorie e metafore confondono questi tool e li spingono a ignorare la sicurezza ... Scrive libero.it

IA o Shakespeare? Le poesie di ChatGpt ingannano i lettori - L'Intelligenza artificiale può essere abile nell'imitare la creatività umana, al punto da ingannare persino gli appassionati di poesia. Scrive ansa.it