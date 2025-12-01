Per il match di Coppa Italia Conte pronto a fare turnover

Le ultime sulla formazione che Conte può schierare in vista del Cagliari in Coppa Italia. Il Napoli di Antonio Conte, primatista in campionato, si prepara . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Per il match di Coppa Italia Conte pronto a fare turnover

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il difensore non potrà prendere parte al match di Coppa Italia Il motivo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Per il match di Coppa Italia Conte pronto a fare turnover - Le ultime sulla formazione che Conte può schierare in vista del Cagliari in Coppa Italia. Secondo forzazzurri.net

Napoli - Cagliari, ottavi di Coppa Italia: probabili formazioni e dove vedere il match del Maradona da dentro o fuori - Ottavi Coppa Italia 2025/26 — Napoli vs Cagliari: anteprima del match del 3 dicembre, con analisi tattica, punti deboli e chiavi della partita per entrambe le squadre. Si legge su tag24.it

Verso Napoli Cagliari, ampio turnover in vista per gli azzurri? Ecco cosa filtra sulla formazione di Conte - Verso Napoli Cagliari, il tecnico azzurro Antonio Conte potrebbe effettuare un ampio turnover in vista del match di Coppa Italia Il mercoledì di calcio è di scena allo Stadio Diego Armando Maradona, d ... cagliarinews24.com scrive

Allenamento Cagliari, gli isolani tornano in campo in vista della Coppa Italia! Il report odierno - I rossoblù hanno condotto un lavoro che verte sulla preparazione del match di Coppa Italia. cagliarinews24.com scrive

Coppa Italia, Antonio Conte contro il Cagliari vara il super turnover per il Napoli - Massiccio turnover in Coppa Italia contro il Cagliari, in un match che capità a ... Secondo msn.com

SNAI – Coppa Italia: è di nuovo Lazio-Milan, ‘rivincita’ a 3,30. Big favorite: Juventus, Napoli e Inter prenotano i quarti - Tra martedì e giovedì si giocano sei degli otto ottavi di finale: si parte con i bianconeri che ospitano l’Udinese (vittoria nei 90’ a 1,40), poi Conte e Chivu. Da adnkronos.com