La pazienza non è mai stata uno dei pregi di Gasperini, ma stasera l’ex Atalanta ha preso una decisione: lo manda via immediatamente. C’è un filo che unisce molte delle squadre che ambiscono alle prime posizioni in classifica: la difficoltà cronica nel trovare continuità offensiva. È un problema trasversale, quasi una maledizione che in questa stagione sembra aver colpito ogni big, con una sola eccezione evidente: l’ Inter di Cristian Chivu, trascinata dalla doppietta di Lautaro Martinez contro il Pisa e da un rendimento costante dei suoi uomini d’area. Per il resto, la sensazione è che gli attacchi titolari delle squadre di vertice stiano vivendo una fase di inceppamento collettivo, fatta di gol mancati, movimenti poco incisivi e un generale senso di sterilità negli ultimi trenta metri. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Per Gasperini non è più della Roma: mandato via, decisione presa