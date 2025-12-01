Per aggirare i limiti etici di Gemini 3 bastano pochi minuti e ciò è preoccupante

Un team di ricercatori in ambito sicurezza informatica ha dimostrato che per violare il modello Gemini 3 Pro di Google bastano cinque minuti.

