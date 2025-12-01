Pensioni la beffa degli aumenti del 2026 | gli importi crescono solo di una decina di euro
Un aumento che sa di beffa. Per le pensioni l’incremento legato all’inflazione, la cosiddetta perequazione, sarà di pochi euro. Con ritocchi che, considerando l’Irpef e le addizionali, nel 2026 andranno da tre a 17 euro, come sottolinea l’analisi di Cgil e Spi. Il sindacato fa i conti sul decreto del Mef del 19 novembre che prevede un aumento dell’1,4% a partire da gennaio 2026. Aumenti che, però, sono minimi per quanto riguarda l’importo netto e così il meccanismo di adeguamento delle pensioni all’inflazione è una vera e propria beffa. Soprattutto dopo le crescite record dei prezzi negli scorsi anni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
