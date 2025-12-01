Un aumento che sa di beffa. Per le pensioni l’incremento legato all’inflazione, la cosiddetta perequazione, sarà di pochi euro. Con ritocchi che, considerando l’Irpef e le addizionali, nel 2026 andranno da tre a 17 euro, come sottolinea l’analisi di Cgil e Spi. Il sindacato fa i conti sul decreto del Mef del 19 novembre che prevede un aumento dell’1,4% a partire da gennaio 2026. Aumenti che, però, sono minimi per quanto riguarda l’importo netto e così il meccanismo di adeguamento delle pensioni all’inflazione è una vera e propria beffa. Soprattutto dopo le crescite record dei prezzi negli scorsi anni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pensioni, la beffa degli aumenti del 2026: gli importi crescono solo di una decina di euro