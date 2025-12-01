Pensioni INPS di quanto aumentano con la rivalutazione 2026? Simulazioni
Nell’ottica di proteggere le pensioni dalle grinfie dell’inflazione opera nel nostro Paese un meccanismo automatico di rivalutazione basato sulla variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat. Con un apposito decreto interministeriale pubblicato a novembre dicembre si rende nota la percentuale di variazione delle pensioni per l’annualità successiva, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio. In attesa del consueto decreto interministeriale MEF – Ministero del lavoro le stime diffuse dal quotidiano “ Il Sole 24 Ore ” testimoniano una variazione dell’1,4 – 1,5 per cento. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tutti i pagamenti INPS di dicembre 2025: le date da ricordare per pensioni, tredicesima, integrazioni, Assegno Unico, NASpI - facebook.com Vai su Facebook
Professionisti con pensione unica: il Ministero del Lavoro legittima la ricongiunzione dei contributi tra Gestione separata INPS e casse di previdenza di categoria. Cosa cambia e quali le alternative - Pensioni / Professionisti, INPS, Ministero del… Vai su X
Pensioni 2026: aumenti ufficiali in arrivo, ecco quanto cambieranno gli assegni - Rivalutazione pensioni 2026: l’incremento sarà dell’1,4%, ma varierà in base all'importo percepito. Riporta trend-online.com
Confermati gli aumenti delle pensioni INPS di gennaio 2026, la tabella con le percentuali - Scopri l'aumento delle pensioni INPS a gennaio 2026: un incremento previsto tra l'1,4% e l'1,5% per la perequazione. Come scrive informazionescuola.it
Pensioni 2026, quanto aumentano gli assegni da gennaio con la rivalutazione ufficiale: le simulazioni - Lo ha stabilito il decreto del ministero del'Economia pubblicato in Gazzetta ufficiale ... Riporta fanpage.it