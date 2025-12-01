Pensioni di dicembre 2025 quando vengono pagate | il calendario di Poste Italiane e le novità in Manovra

1 dic 2025

Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente oggi, lunedì 1° dicembre 2025. La stessa data varrà per i titolari che si affidano a Poste Italiane. Vediamo cosa peserà sul cedolino di questo mese e di quanto si rivaluteranno le pensioni nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

