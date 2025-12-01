Pensioni 2026 | cosa cambia con la Manovra? Uscite anticipate e le misure a rischio Opzione Donna e quota 103

Il dibattito sulla Riforma delle pensioni 2026 sta riportando al centro dell’attenzione il tema dell’uscita anticipata dal lavoro. Le ipotesi sul tavolo coinvolgono strumenti ormai consolidati e misure che potrebbero essere archiviate, mentre emergono alcune proposte come la valorizzazione di stage e tirocini. In un contesto segnato dall’innalzamento graduale dell’età pensionabile, capire quali opzioni resteranno disponibili diventa essenziale per lavoratori e lavoratrici che guardano con preoccupazione ai prossimi anni. Pensioni 2026: addio a Opzione Donna e il futuro incerto di Quota 103. Uno dei punti più delicati riguarda il destino di Opzione Donna. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it