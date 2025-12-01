Pensione anticipata con 35 anni di contributi | quando è possibile e quali sono le alternative

Lettera43.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È possibile andare in pensione anticipata con 35 anni di contributi previdenziali versati? La soglia che fino a pochi anni fa rappresentava un traguardo per l’uscita dal lavoro, al giorno d’oggi, in realtà, consente pochi canali di uscita prima. Infatti, fino al 31 dicembre 2025 potranno uscire in anticipo le lavoratrici con opzione donna, canale di pensionamento anticipato che, allo stato attuale del disegno di Bilancio, non verrà riproposto nel 2026. È più facile che chi abbia versato così tanti anni di contribuzione riesca ad agganciare altre formule di pensione anticipata. Ecco, quindi, quali sono le alternative previste fino alla fine del 2025 e negli anni successivi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

pensione anticipata con 35 anni di contributi quando 232 possibile e quali sono le alternative

© Lettera43.it - Pensione anticipata con 35 anni di contributi: quando è possibile e quali sono le alternative

Approfondisci con queste news

pensione anticipata 35 anniPensione anticipata in Manovra, quali alternative sono rimaste per il 2026 - Pensione anticipata 2026 tra strumenti cancellati e misure prorogate: dalla fine di Opzione donna ai dubbi su quota 103. Riporta quifinanza.it

pensione anticipata 35 anniPensione a 61 e 62 anni nel 2026 novità e opportunità nella nuova manovra economica italiana - Pensione a 61 anni con opzione donna potenziataLa legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità per l’accesso alla pensione anticipata, con un fo ... Si legge su assodigitale.it

pensione anticipata 35 anniOpzione Donna, proroga bocciata: sfuma la pensione anticipata promessa dal Governo - Non ci sono coperture economiche per mandare in pensione anticipata le donne che avranno maturato 35 anni di contributi a fine dicembre 2025 ... Come scrive quifinanza.it

pensione anticipata 35 anniPensione 2026 a 65 anni e 8 mesi tutti i dettagli per uscire subito dal lavoro - Pensione anticipata per donne con figli nel 2026Nel 2026, la normativa previdenziale prevede un'importante opportunità di pensionamento anticipato per ... Si legge su assodigitale.it

pensione anticipata 35 anniPensioni, ecco il montante contributivo: quanto prendo di pensione con 20 anni di contributi? - Ecco la risposta alla domadna delle domande: quanto prendo di pensione se ho versato solo 20 anni di contributi? Si legge su msn.com

Pensione anticipata, da oggi ci vai prima. La Cassazione smonta l’INPS: ecco cosa cambia davvero - Una recente sentenza della Cassazione ha sancito un cambio fondamentale nell’interpretazione del diritto alla pensione anticipata. Riporta termometropolitico.it

Cerca Video su questo argomento: Pensione Anticipata 35 Anni