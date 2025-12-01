Pensione anticipata con 35 anni di contributi | quando è possibile e quali sono le alternative

È possibile andare in pensione anticipata con 35 anni di contributi previdenziali versati? La soglia che fino a pochi anni fa rappresentava un traguardo per l’uscita dal lavoro, al giorno d’oggi, in realtà, consente pochi canali di uscita prima. Infatti, fino al 31 dicembre 2025 potranno uscire in anticipo le lavoratrici con opzione donna, canale di pensionamento anticipato che, allo stato attuale del disegno di Bilancio, non verrà riproposto nel 2026. È più facile che chi abbia versato così tanti anni di contribuzione riesca ad agganciare altre formule di pensione anticipata. Ecco, quindi, quali sono le alternative previste fino alla fine del 2025 e negli anni successivi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

