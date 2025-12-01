Pedemontana in Brianza si pensa a un' alternativa per limitare i danni

Un incontro per decidere il futuro e tentare un'alternativa che possa limitare i danni legati alla realizzazione della Pedemontana. Succederà martedì 2 dicembre ad Arcore, nella Sala del camino di Villa Borromeo, dove i consiglieri comunali d'opposizione hanno organizzato l'incontro "Arcore 2027. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Lenzuolata contro Pedemontana Il 29 novembre la Brianza si fa sentire: lenzuola bianche ai balconi e lungo i cantieri per dire NO a un’opera che per comitati e cittadini porta solo ritardi, costi e nuovi pedaggi. La protesta non si ferma: il territorio chiede rispo - facebook.com Vai su Facebook

Pedemontana, in Brianza si pensa a un'alternativa per limitare i danni - Un incontro per decidere il futuro e tentare un'alternativa che possa limitare i danni legati alla realizzazione della Pedemontana. Segnala monzatoday.it

Pedemontana, protesta choc in Brianza: “Così ci rovinano la vita” - A un anno dall’avvio dei lavori sulla nuova autostrada, i comitati tornano a mobilitarsi: ritardi, costi e timori per il territorio al centro delle c ... Segnala monza-news.it

Pedemontana: che fine ha fatto la Tratta D Breve? - A chiederlo è Connetti Monza e Brianza che torna a battere sulle alternative come il potenziamento della Tangenziale Est. Riporta mbnews.it