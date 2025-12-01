Pd Toscana sul piede di guerra | Fossi già commissariato?
Il prossimo 6 dicembre la direzione del Pd toscano si riunirà per discutere dell’ azzeramento, invero già deciso, della segreteria regionale. È stato il deputato e segretario Emiliano Fossi ad annunciare una «fase 2»: un «partito nuovo, aperto e all’altezza delle sfide, comprese le Amministrative 2026 per cui siamo già al lavoro: con il centrosinistra ci riprenderemo i Comuni in mano alla destra», ha detto all’edizione fiorentina di Repubblica. Dovrebbe essere la prima vera direzione in cui il Pd discuterà di qualcosa dopo quella del 23 settembre 2024 (le altre due convocazioni successive non fanno testo visto che sono servite soltanto a dare il via libera alla ricandidatura di Eugenio Giani e a votare le liste per il Consiglio regionale, senza però dibattito). 🔗 Leggi su Lettera43.it
