**Pd | Sensi ' bene Schlein segretaria di tutti importante riconoscimento contributo riformisti' **

Iltempo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Io penso che se qualcuno avesse pensato che Elly Schlein potesse uscire da Montepulciano come capo corrente si è dovuto ricredere perchè il suo è stato un intervento da segretaria del Partito democratico. Di tutto il Partito democratico. Come ha tenuto a sottolineare". Filippo Sensi, senatore ed esponente dell'area riformista, interpellato dall'Adnkronos parla così dell'intervento della segretaria Elly Schlein a conclusione della tre giorni organizzata dalla maggioranza dem a Montepulciano. Schlein ha anche citato l'iniziativa riformista a Prato, sottolineando che le proposte arrivate da lì saranno raccolte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

pd sensi bene schlein segretaria di tutti importante riconoscimento contributo riformisti

© Iltempo.it - **Pd: Sensi, 'bene Schlein segretaria di tutti, importante riconoscimento contributo riformisti'**

Leggi anche questi approfondimenti

pd sensi bene schlein**Pd: Sensi, 'bene Schlein segretaria di tutti, importante riconoscimento contributo riformisti'** - "Io penso che se qualcuno avesse pensato che Elly Schlein potesse uscire da Montepulciano come capo corrente si è dovuto ricredere perchè il suo è stato un intervento da seg ... Scrive iltempo.it

pd sensi bene schleinSensi e i riformisti del Pd: “Il partito sia plurale. Serve un vero percorso unitario” - Roma, 1 dicembre 2025 – Onorevole Filippo Sensi, esponente di punta dell’area riformista, la partecipazione della segretaria Elly Schlein alla kermesse di Montepulciano sancisce un allargamento della ... Si legge su msn.com

A Montepulciano il Pd avvisa Conte, 'la leader è Schlein' - Un paese tutto in salita come Montepulciano perché così sarà la corsa per arrivare al governo. ansa.it scrive

pd sensi bene schleinIl Pd o è riformista o non è. L'intervento di Filippo Sensi a Prato - Le nuove sfide della manifattura", organizzato dai riformisti nella città toscana (mentre gli Schleiniani sono a Montepulciano) ... ilfoglio.it scrive

pd sensi bene schleinPd, i riformisti a Schlein: "Qui siamo e qui rimaniamo" - Il messaggio che arriva dai riformisti dem riuniti a Prato è diretto alla maggioranza del partito che, a distanza di qualche chilometro, si ritrova pe ... Segnala msn.com

Montepulciano, Schlein benedice il nuovo correntone: Il partito lo cambiamo insieme - Speranza, incassa applausi dalla platea e promette più collegialità. huffingtonpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pd Sensi Bene Schlein