**Pd | Sensi ' bene Schlein segretaria di tutti importante riconoscimento contributo riformisti' **

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Io penso che se qualcuno avesse pensato che Elly Schlein potesse uscire da Montepulciano come capo corrente si è dovuto ricredere perchè il suo è stato un intervento da segretaria del Partito democratico. Di tutto il Partito democratico. Come ha tenuto a sottolineare". Filippo Sensi, senatore ed esponente dell'area riformista, interpellato dall'Adnkronos parla così dell'intervento della segretaria Elly Schlein a conclusione della tre giorni organizzata dalla maggioranza dem a Montepulciano. Schlein ha anche citato l'iniziativa riformista a Prato, sottolineando che le proposte arrivate da lì saranno raccolte. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Pd: Sensi, 'bene Schlein segretaria di tutti, importante riconoscimento contributo riformisti'**

Roma, 1 dicembre 2025 – Onorevole Filippo Sensi, esponente di punta dell'area riformista, la partecipazione della segretaria Elly Schlein alla kermesse di Montepulciano sancisce un allargamento della ...

