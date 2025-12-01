Pd Schlein allarga la maggioranza | E ora il programma

AGI - Avviare una discussione programmatica su tutto il territorio nazionale. Elly Schlein apre, su questo punto, alle aree della maggioranza dem riunite a Montepulciano. Aree che chiedevano alla segretaria di fare un lavoro per il partito e nel partito, per "utilizzare la forza del Pd ", diceva ieri Andrea Orlando. "Io credo che quel momento sia arrivato, il momento di ingaggiare una discussione vera con il paese ", dice la leader dem. La condizione posta da Schlein è che questo lavoro si sviluppi in parallelo a un confronto con le realtà economiche e sociali, dalla scuola alla cultura, passando per il mondo delle professioni e del lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it

