Pd Sansepolcro l’appuntamento con Collettiva>mente
Arezzo, 1 dicembre 2025 – Collettiva>mente: una città che partecipa è una città che può cambiare. Si è svolto sabato 29 l’incontro pubblico di Collettiva>mente, una giornata intensa di confronto, testimonianze e dialogo politico che ha restituito ai cittadini il senso del possibile e il valore profondo della partecipazione alla cosa pubblica. Un appuntamento che conferma quanto una comunità possa ritrovare energia, idee e visione quando sceglie di mettersi in gioco insieme. L’evento si è aperto con l’intervento della Sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, che ha condiviso la sua esperienza di politica partecipativa: dalle primarie alla costruzione della coalizione di centrosinistra, una delle prime realizzazioni concrete del “campo largo”, fino alla definizione del programma e alla vittoria elettorale che oggi consente alla sua amministrazione di governare con obiettivi condivisi e azioni incisive. 🔗 Leggi su Lanazione.it
