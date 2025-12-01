Pd pressing dei vertici per tenere l’assemblea nazionale entro dicembre | Lì Schlein ha la maggioranza

Open.online | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Pd la data dell’Assemblea nazionale continua a restare un punto interrogativo. E il nodo non è solo «organizzativo» ma anche e soprattutto «politico». Il tema è spuntato anche nella tre giorni sulle colline di Montepulciano, dove ha preso vita quella cosa – «Non siamo una corrente» – che raccoglie tre aree della maggioranza, “AreaDem” di  Dario Franceschini, “Demos” di  Andrea Orlando  e “Compagno è il mondo” di  Roberto Speranza ma anche gli ex lettiani Marco Meloni e Anna Ascani e i Giovani turchi di Matteo Orfini, più Debora Serracchiani, e Gianni Cuperlo. Ma questa iniziativa di fine anno ci ricorda quanto il tempo voli e quanti siano i punti all’orizzonte su cui la segreteria deve concentrarsi: campagna referendaria sullla riforma della giustizia, assemblea nazionale, soprattutto, il congresso. 🔗 Leggi su Open.online

