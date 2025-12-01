Pd i riformisti a Schlein | Qui siamo e qui rimaniamo

Agi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Qui si sta, eccome se si sta. E si resta". Il messaggio che arriva dai riformisti dem riuniti a Prato è diretto alla maggioranza del partito che, a distanza di qualche chilometro, si ritrova per 'blindare' la segretaria Elly Schlein. Due kermesse che si scambiano la propria idea di partito. In prima fila, al Teatro Garibaldi della città toscana, ci sono due campioni di preferenze alle regionali come Matteo Biffoni e Brenda Barini, affiancati dallo 'zoccolo duro' dei riformisti in Parlamento: Lorenzo Guerini, Giorgio Gori, Simona Malpezzi e Filippo Sensi. Il focus è sull' impresa  manifatturiera - e vista la location non poteva essere diversamente - gli interventi 'tecnici' sono affidati a Lucia Aleotti, vicepresidente Confindustria, all'ex parlamentare Tommaso Nannicini, a Marco Bentivogli. 🔗 Leggi su Agi.it

pd i riformisti a schlein qui siamo e qui rimaniamo

© Agi.it - Pd, i riformisti a Schlein: "Qui siamo e qui rimaniamo"

Altre letture consigliate

pd riformisti schlein siamoPd, i riformisti a Schlein: "Qui siamo e qui rimaniamo" - Il messaggio che arriva dai riformisti dem riuniti a Prato è diretto alla maggioranza del partito che, a distanza di qualche chilometro, si ritrova pe ... msn.com scrive

pd riformisti schlein siamoIl nuovo correntone Pd blinda Schlein. Lei apre ai riformisti: sì alle loro proposte - ROMA Si dice d’accordo con chi vuole «allargare la maggioranza» del Pd, e assicura «spazio» alle proposte che arriveranno dai riformisti riuniti a Prato. Segnala ilmessaggero.it

pd riformisti schlein siamoSensi e i riformisti del Pd: “Il partito sia plurale. Serve un vero percorso unitario” - Roma, 1 dicembre 2025 – Onorevole Filippo Sensi, esponente di punta dell’area riformista, la partecipazione della segretaria Elly Schlein alla kermesse di Montepulciano sancisce un allargamento della ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pd Riformisti Schlein Siamo