Pd i riformisti a Schlein | Qui siamo e qui rimaniamo

AGI - "Qui si sta, eccome se si sta. E si resta". Il messaggio che arriva dai riformisti dem riuniti a Prato è diretto alla maggioranza del partito che, a distanza di qualche chilometro, si ritrova per 'blindare' la segretaria Elly Schlein. Due kermesse che si scambiano la propria idea di partito. In prima fila, al Teatro Garibaldi della città toscana, ci sono due campioni di preferenze alle regionali come Matteo Biffoni e Brenda Barini, affiancati dallo 'zoccolo duro' dei riformisti in Parlamento: Lorenzo Guerini, Giorgio Gori, Simona Malpezzi e Filippo Sensi. Il focus è sull' impresa manifatturiera - e vista la location non poteva essere diversamente - gli interventi 'tecnici' sono affidati a Lucia Aleotti, vicepresidente Confindustria, all'ex parlamentare Tommaso Nannicini, a Marco Bentivogli. 🔗 Leggi su Agi.it

