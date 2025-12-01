PCTO ASTEM e multilinguismo DM 88 2025 Primi atti per avviare il progetto Da scaricare

L’avviso pubblico prot. n. 121362 del 13 luglio 2025, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 21 maggio 2025, n. 88, intende promuovere la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e sul multilinguismo per gli istituti tecnici e professionali tramite esperienze di orientamento in . L'articolo PCTO ASTEM e multilinguismo DM 882025. Primi atti per avviare il progetto. Da scaricare . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Istituti tecnici e professionali: al via il finanziamento PNRR per realizzare PCTO su STEM e multilinguismo tramite esperienze residenziali - 88/25 PNRR per realizzare Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sulle discipline STEM ... orizzontescuola.it scrive

Decreto Ministeriale 88 del 21 maggio 2025 - Destinazione risorse realizzazione PCTO su discipline STEM e multilinguismo per istituti tecnici e professionali - Realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e sul multilinguismo Decreto ministeriale 21 maggio 2025, n. Segnala flcgil.it

Pcto su multilinguismo, pubblicato avviso: le soluzioni di British School Catania, partner affidabile per le scuole interessate - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha recentemente pubblicato un importante Avviso per la presentazione di progetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) dedicati ... Da tecnicadellascuola.it