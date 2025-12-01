PCTO all’estero il webinar organizzato da INDIRE Giorno 2 dicembre

1 dic 2025

Martedì 2 dicembre, dalle 15 alle 16, è in programma un incontro online promosso dal gruppo di lavoro INDIRE sul Piano Nazionale, con al centro il tema degli Avvisi PCTO realizzati allestero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

