Pavia saluta il nuovo questore | Luigi Di Clemente accolto dal prefetto
Pavia, 1 dicembre 2025 – Appena insediato, subito al lavoro sull'ordine e sicurezza pubblica in provincia. È iniziato oggi, lunedì 1 dicembre, il nuovo incarico di questore di Pavia per Luigi Di Clemente, arrivato da Fermo, nelle Marche, dove ha diretto la Questura dal giugno 2023. E a palazzo Malaspina ha avuto il primo appuntamento istituzionale, in visita di presentazione dal prefetto di Pavia, Francesca De Carlini. "In un clima di massima e condivisa cordialità - riferisce la nota della Prefettura - l'incontro con il Prefetto è stato occasione per un primo punto di situazione sull'ordine e la sicurezza pubblica in provincia, con le priorità da affrontare e gli ulteriori obiettivi da perseguire, secondo la strategie programmatiche condivise in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
