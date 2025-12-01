Paura per Emma Bonino | ricoverata in terapia intensiva a Roma
Emma Bonino, 77 anni, è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia Intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi. Attivista dei diritti civili, commissario europeo e ministro, Emma Bonino, è la donna simbolo delle battaglie dei radicali italiani. Dal partito +Europa fanno sapere che l’ex ministra è vigile. Bonino ha lottato a lungo con un cancro al polmone sinistro dieci anni fa e da cui nel 2023 aveva annunciato di essere guarita. “Io non sono la mia malattia”, aveva dichiarato in quella occasione, spiegando di voler continuare a impegnarsi nelle battaglie per i diritti che hanno segnato la sua vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
