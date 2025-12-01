Paura per Emma Bonino ricoverata in gravi condizioni | la malattia non le dà tregua

È bastata una notizia a far precipitare l’attenzione del mondo politico e mediatico sulla salute di Emma Bonino: un improvviso malore che domenica 30 novembre l’ha portata d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito di Roma, in terapia intensiva. A 77 anni, la senatrice di +Europa è stata trasportata in codice rosso, generando ore di ansia tra sostenitori e osservatori. Le prime notizie ufficiali indicano che è vigile e stabile, mentre si attende un bollettino medico dettagliato nelle prossime ore. Ma la fragilità della sua salute ha fatto tornare sotto i riflettori un percorso già faticoso, con alti e bassi che oggi rendono il presente ancora più delicato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

