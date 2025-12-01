Paura nella notte | intossicazione da monossido di carbonio e tutta la famiglia finisce in ospedale

LIZZANELLO – Paura, nella notte, in una abitazione di Lizzanello: corsa in ospedale a causa di una intossicazione che ha colpito una intera famiglia. È accaduto in un appartamento nel quale risiedono padre, madre e figli di origini gambiane.Forse qualche anomalia nel funzionamento della stufa -. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

